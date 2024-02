El fichaje de Anabel Pantoja por 'TardeAR' pilló por sorpresa a espectadores y miembros del programa. La sobrina de Isabel Pantoja se ha sumado al programa de Ana Rosa Quintana con una sección semanal con la que pretende acercarse más a los espectadores y trasladar su contenido de redes sociales al magacín.

Las críticas en redes no tardaron el llegar, tildandola de "cambia chaquetas" o "traidora" por haber abandonado 'Sálvame' y ahora dar el salto al programa que les sustituye. Pero los espectadores no son los únicos que no están demasiado entusiasmados por su fichaje. El sobrino de Ana Rosa tampoco ha recibido muy bien esta incorporación y así se lo hizo saber en directo a su tía.

"Estoy muy triste… es que no quiero hablar ni de hoy. Es una puñalada lo que he sentido… Traición", comenzó diciendo. "Voy a ir directo, no quiero ni introducción. A ver si se avergüenza la tita", aseguró poniendo tensa a Ana Rosa. "En ‘TardeAR’ ya hay un sobrino… ¿Qué hace otra sobrina?", preguntó provocando las risas de la presentadora.

"Encima la vais a mandar a un buffet libre con lo que a mí me gusta comer", añadió Kike Quintana visiblemente molesto por el reto que el programa le puso a la sobrina de Isabel Pantoja, que tendrá que irse a Francia a probar el mayor buffet de mundo.

"La habéis montado en la carroza esa que la habéis cogido de ‘Desguaces La Torre’, pobrecilla y le ponéis esa careta… pobrecita, vergüenza", señaló sin miramientos refiriéndose a la entrada en carroza que Anabel Pantoja tuvo en 'TardeAR'. "Encima esa careta tan fea, que se la veía como bizcochona."

"Perdona, estás envidioso", le espetó Ana Rosa sin poder contener la risa. "¡Claro, la habéis mandado a un buffet libre!", terminó diciendo.