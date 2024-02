Hace poco más de un mes, una de las reinas indiscutibles de la pequeña pantalla durante las dos últimas décadas, soplaba las velas. La edad de Ana Rosa Quintana nunca ha sido un secreto. Sin ir más lejos, cuando tuvo a sus hijos gemelos, allá por 2004, el revuelo fue mayúsculo al saberse que repetiría en eso de la maternidad nada más y nada que con 48 años.

Totalmente recuperada de su cáncer, la conductora de "TardeAR" sopló el pasado 12 de enero 68 velas, una edad en la presentadora no piensa en retirarse profesionalmente. Es cierto que los rumores sobre su despedida de la televisión se repiten cada cierto tiempo, fomentados en los últimos meses por los datos alcanzados por su programa. Y es que 'Ahora Sonsoles' le ha plantado cara por el liderazgo de las tarde.

Ana Rosa confesaba en su cumpleaños, coincidiendo con la presentación de la renovación de "12 meses 12 causas" que afronta el año con tranquilidad y trabajando mucho "como siempre". "De momento vamos a asentar lo que tenemos, que llevamos nada de tiempo y todo el mundo quiere ir muy rápido cuando realmente las cosas en televisión van más lentas", añadía.

En cuanto a la celebración, confesaba que no tenía nada especial en mente, "el problema de los que cumplimos a primeros de enero es que venimos de todas las Navidades, el roscón, las Navidades, la Nochebuena… Entonces todo el mundo me dice: ¿vas a hacer algo?, pues no, no voy a hacer nada", apuntaba.

Las idas y venidas de TardeAR

Las tardes de Telecinco ya no son lo que eran. El final de 'Sálvame' supuso un antes y un después en la audiencia de la cadena y aunque están intentando todo para conseguir captar a esos espectadores que les abandonaron, ni Sandra Barneda ni Ana Rosa Quintana lo están consiguiendo.

La cadena aseguró que estaba tratando de dar un nuevo rumbo a Telecinco y cambiar su imagen a la de una cadena más limpia y familiar, alejándose de programas como 'Sálvame' y sus formas de entretenimiento, pero esto no está gustando demasiado a los espectadores. El nuevo programa de Ana Rosa Quintana no arrancó como se esperaba y ahora, ya no se cortan de hablar sobre ello en directo. "Os agradezco que pensamos en un proyecto, era una auténtica aventura y que personas como vosotros hayáis apostado sin saber lo que iba a pasar y qué iba a ocurrir. Eso se llama amistad y confianza", decía antes de sus últimas vacaciones.