Bruno de los Mozos de Arousa lo está dando todo en 'Bailando con las estrellas'. El baile no es lo suyo, pero él no deja de intentarlo junto a Marta, su profesora y compañera de baile que le acompaña en todas las actuaciones.

En el último programa el gallego tuvo que defender sobre la pista una salsa al ritmo de 'Quédate', de Quevedo, pero el resultado no terminó de convencer al jurado. "No has nacido con el don del baile, pero tampoco has nacido con el don de la coordinación, en otras actuaciones al menos nos regalabas simpatía y diversión, pero en esta ocasión te he visto sufrir y me has hecho sufrir a mí", le espetaba Julia Gómez Cora.

"Yo me he divertido, no he sufrido, pero me acaba de caer un chaparrón, el Katrina sobre mí", respondía él. Pero el entusiasmo no le sirvió para librarse de ser uno de los que menos votos recibió del jurado. Por ese motivo la sorpresa fue mayúscula cuando consiguió librarse de las nominaciones gracias a los votos del público a través de la aplicación de Mediaset. Ni él mismo salía de su asombro al ver cómo había conseguido librase de la expulsión una vez más

El resultado de los votos no terminó de convencer a una parte de los espectadores que no dejaron de criticar la decisión tachando de "injusta" la salvación de Bruno y de su compañero Josie.

Es que Bruno se va a Marcar un Belén Esteban Y NO LO PIENSO PERDONAR NUNCA#BailandoConLasEstrellas6 https://t.co/YPcE2bFSCs — ALEX PORTA 🤍🦕💋 (@aleexporta) 18 de febrero de 2024

Me parece súper injusto, Bruno debería ser el nominado y expulsado hace ya varias semanas, esto es un concurso de Baile no de hacerse el gracioso https://t.co/SvPmPUDPpz — •LeTiCia• (@leticia_borras) 18 de febrero de 2024

Qué injusto está siendo #BailandoConLasEstrellas6. Que se tengan que enfrentar a duelo La Mala y Sheila cuando Josie y Bruno bailan peor que ellas... y todo porque el público vota por simpatía y no a quienes bailan mejor... A este paso ganará alguno de los dos 😡😡😡 — Maider Suárez Egidua (@maidersuareze) 18 de febrero de 2024

Me parece vergonzoso que Bruno y Josie sigan a estas alturas, y que gente como Mala y Sheila se tengan que enfrentar. Lo siento pero me parece lamentable. Y encima las caras del jurado, pues no haber dado tan malas puntuaciones #BailandoConLasEstrellas6 — mushu26x ▕⃝⃤ (@mushu26x) 18 de febrero de 2024

No se tendría que votar desde casa, es una vergüenza que Bruno siga en el concurso porque cae bien y no porque sepa bailar, es un concurso de baile por favor, votar con consecuencia para los otros participantes — cristina (@much1957) 18 de febrero de 2024

Fueron muchos los que recalcaron que se trataba de un concurso de baile y que tacharon de "lamentable" que concursantes como Sheila Casa o la Mala Rodríguez estén en la cuerda floja a pesar de moverse en el escenario mucho mejor que el gallego.