'El Hormiguero' recibió este miércoles la visita de Antonio Resines y Jorge Sanz que acudieron a presentar algunos detalles sobre su nueva serie, ‘Serrines, madera de actor’, ya disponible en Prime Video. La visita de los protagonistas estuvo llena de risas, pero también de momentos incómodos sobre todo cuando Resines señaló al presentador por su sonada polémica con la actriz Sofía Vergara.

"Incorrecto fue lo que hiciste con Sofía Vergara… ¿Qué te hizo esa mujer?", espetó entonces al actor de 'Los Serrano. "Ahora hablamos de eso porque me acabo de enterar de la polémica", aseguró Pablo Motos.

"¿Tú cuantos Goyas tienes? ¿Cuántos Fotogramas de plata? ¿Cuántos Iris?", espetó el invitado a Pablo Motos en tono de mofa cuando le preguntó que era lo que quería saber sobre la comentada visita de la actriz al programa.

La explicación de Pablo Motos

Ante la insistencia de Antonio Resines, Pablo Motos quiso rendir cuentas con los espectadores del programa y pronunciarse, por fin, sobre lo que había ocurrido. "Voy a contarlo todo, porque por lo visto soy el único del mundo, porque es del mundo, que no se ha enterado de todo", comenzó diciendo.

"Viene Sofía Vergara, conectamos muy bien. Entonces, yo le digo: ‘vi una entrevista tuya con Kevin Hart en un pódcast donde no le dejabas caminar. Estabas todo el rato vacilándole y él a ti. A mí, si me pudieses hacer que somos como dos viejos amigos y tú me vacilas y yo te vacilo’. Ella dijo que sí”, explicó.

"Hicimos un programa de puta madre. Nosotros nos lo pasamos muy bien, el público también se lo pasó genial. Sacamos un gran dato, de más de cinco millones de espectadores. Hasta aquí, lo que yo puedo decir."

"Lo siento muchísimo a toda la gente que he molestado por algo que no sucedió, si vas a hacer un artículo tal vez deberías ver el programa antes", zanjó el conductor de ‘El Hormiguero’.