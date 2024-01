'El Hormiguero' arrancó el primer programa del año con Sofía Vergara. La actriz visitó el programa de Pablo Motos por primera vez para presentar 'Griselda', la nueva serie que protagoniza y que se estrena en Netflix el 25 de enero. En la ficción, de seis episodios, da vida a Griselda Blanco, una importante narcotraficante colombiana que operó en Miami desde finales de los años 70.

Antes de empezar con la entrevista, la actriz pidió al presentador que se portara bien con ella, ya que tenía jet lag y algo de gripe y poder hablar de su nueva ficción con tranquilidad. "Yo en 'Modern Family' estaba feliz, divirtiéndome con mis amigos. Aquí tenía que matar, meter coca, aprendí a fumar, tenía que tener una nariz de plástico... todo era una pesadilla", comenzó explicando. Unas palabras a las que Pablo Motos reaccionó diciéndole que ya había "dicho la entrevista entera."

"Haz preguntas más precisas si no quieres que te conteste genéricamente", espetó ella entonces ante la sorpresa del presentador que se quedó de piedra. "Voy a poner unos anuncios, a ver si arreglamos esto", anunciaba el presentador, algo cortado pero con humor.

A la vuelta de publicidad, el presentador llegó a pedir que tradujeran las palabras de la actriz al pronunciar 'Modern Family'. "¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en Estados Unidos, perdón? ¿Cuántas veces te nominaron a los Golden Globes?", le picó. Asimismo, la colombiana dejó caer la posibilidad que Motos pudiera sentir "un poquito de envidia" cuando este preguntó por qué gustaba a todo el mundo. "No sé siquiera si es una pregunta de verdad", dijo ella.

Pero la ronda de vaciles no quedó ahí. Cuando Pablo Motos le echó en cara que mencionara su edad "para que yo haga un piropo y no lo pienso hacer", la actriz no se cortó en meterle un zascazo que dejó al presentador sin palabras. "No me importa, porque mira como aplauden", contraatacó Vergara, despertando una fuerte ovación.

Nadie ha pasado por alto la entrevista y se ha convertido en uno de los contenidos más comentados de las redes en las últimas horas. La actitud de la actriz ha sido de lo más aplaudida y los zascas a Pablo Motos no solo llegaron por parte de Sofía Vergara.

Una usuaria de 'X' se ha percatado de un detalle que no ha tardado en hacerse viral. La altura de la silla de Pablo Motos es muy superior a la de Sofía Vergara. Esta imagen se ha hecho viral al momento y los comentarios no han tardado en llegar.

cuando alguien os pregunte por la MASCULINIDAD FRÁGIL enseñad esta imagen.



Él prefiere estar con los pies colgando que que se aprecie que una mujer es más alta que él. https://t.co/y84WQL0CkW — Albanta San Román (@AlbantaSanRoman) 9 de enero de 2024

"Cuando alguien os pregunte por la masculinidad frágil enseñad esta imagen", "súbete la silla que los zascas te los has llevado igual" o "por mucho que le suban la silla sigue a la misma altura que la mierda" fueron algunos de los mensajes que generó la publicación.

Las redes se rinden a Sofía Vergara

La ronda de pullas estuvo presente a lo largo de toda la entrevista. Sofía Vergara dejó en evidencia a Pablo Motos una y otra vez y, aunque trató de tomárselo con humor, no sabía donde meterse. Una actitud que cautivó a las redes sociales, que no dejaron de aplaudir su visita a 'El Hormiguero'.

SOFIA VERGARA ES UNA DIOSA Y PUNTO. #sofiavergaraEH Y LE ESTÁ DEJANDO VARIOS ZASCAS A PABLO MOTOS. — ᗰ² (@MoralJi) 8 de enero de 2024

A Pablo Motos le está dando p'al pelo esta noche Sofía Vergara, sublime. A Motos le suda hasta la espalda, según ha dicho él mismo.#sofiavergaraeh — Ramón Bultó 🏳️‍🌈🏳️🕊️ (@rbulto) 8 de enero de 2024

El repaso que le está metiendo Sofía Vergara a Pablo Motos amo #SofíaVergaraEH — Laura (@laurazzalez) 8 de enero de 2024

Pablo Motos no va a querer entrevistar a Sofia Vergara otra vez en su vida.

Que crack de mujer 😂😂😂#SofiaVergaraEH — Mario LM 🐱💙 (@M4rioLM) 8 de enero de 2024

"Es una diosa y punto", "el repaso que le está metiendo" o "Pablo Motos no va a querer entrevistar a Sofía Vergara otra vez en su vida" fueron algunos de los comentarios que dejó el paso de Sofía Vergara por 'El Hormiguero'.