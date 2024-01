Asraf Beno ha regresado a la televisión para convertirse en concursante de 'GH DÚO. El marido de Isa Pantoja ha vuelto a un reality, esta vez acompañado de Elena Rodríguez, la madre de Adara Molinero, con la que tuvo algún que otro enfrentamiento durante su paso por 'Supervivientes'. Ambos buscan resolver sus rencillas en este concurso que no ha dejado de recopilar titulares a los pocos días de su estreno en Telecinco.

En el debate de ayer, Ion Aramendi compartió con los espectadores unas imágenes en las que Asraf hablaba con una de sus compañeras sobre el embarazo de Isa Pantoja. "Yo quiero saber una cosa, yo he visto una cigüeña revoloteando y para mí no viene, sé que te encantaría ser padre", le preguntaba Ana María Aldón. "No lo sé, yo estoy en duda, este mes un poco dudoso", desvelaba él.

"¿Tengo que darte la enhorabuena?”, le preguntaba Ion Aramendi en directo tras conocer esta información por parte de Asraf. Una pregunta que le puso muy nervioso al pensar que el presentador le iba a dar la buena noticia, algo que Ion negaba y le volvía a preguntar: "Es verdad entonces que esto puede suceder, entonces, ¿cómo es de grande la duda?”.

“Es bastante probable”, respondía Asraf al presentador, dejando claro que, antes de entrar en el programa él e Isa no tenía claro si podía estar embarazada.

"Quiero transmitirte tranquilidad, lo hemos consultado para ver si podíamos enterarnos y poder quitarte la duda. Vive la experiencia, sigue con la ilusión dentro de la casa y ya veremos lo que pasa", le decía entonces el presentador.

Asraf por su parte ha confirmado que, en caso de que esto ocurriera, le gustaría que fuera una niña.