Isa Pantoja concedió anoche su primera entrevista en 'De Viernes'. El nuevo programa de Telecinco consiguió sentar a la hija de Isabel Pantoja para que contara por qué abandonó Cantora a los 18 años.

La televisiva explica que todo empezó a cambiar en Cantora con su adolescencia: "Jamás volvería a la adolescencia, me llevaron a un internado y cambiaron muchísimo mi vida, lo hicieron para tener un control sobre mí. Al cumplir 16 años decidí tener mi primer novio y eso para mi madre era inadmisible porque eso significaba hacer muchas cosas que mi madre no quería que hiciera".

Además, relata cómo fue su escapada de la casa familiar con su novio en aquel entonces, Alberto Isla: "Todo empezó a cambiar cuando estuve con el primer chico, del episodio de la manguera (su hermano la roció con agua al enterarse de que ya mantenía relaciones sexuales) no quiero hablar, pero pasó cuando yo tenía 17 años (...) Nunca hablaba con mi madre sobre sexo, yo no tenía ni idea de cómo se hacían las cosas, mi primer amor fue el padre de mi hijo", comienza explicando.

"Descubro que estoy embarazada cuando empiezo a notar cambios en mi cuerpo y no me viene el periodo. Se lo conté a mi madre y ella me dijo que me hiciera un test, me lo hice con ella y salió que sí, se paró mi mundo. Mi hermano me dijo que lo mejor era que no lo tuviera porque era muy joven", desvela.

"Los meses posteriores los pasé en Cantora y no los recuerdo con cariño, mi madre estaba lejos trabajando y en ‘Sálvame’ hacían una cuenta atrás del día en el que yo cumpliría 18 años y pudieran hablar de mí y de mi embarazo. Yo tenía una alarma puesta en el móvil del día en el que cumplía 18 años, y nada más cumplirlos salí de allí en el coche del padre de mi hijo, era la primera vez que me montaba en el coche de Alberto".

Por último, Isa Pi recuerda uno de los momentos más felices de su vida, el nacimiento de su hijo: "Recuerdo con mucha felicidad el día que nació mi hijo, estaban todos felices, y junto a mí estaban mi madre y también Dulce, todo era perfecto".