Los Mozos de Arousa sorprendieron este fin de semana a los seguidores de 'Fiesta'. Los gallegos visitaron el programa de Emma García para hablar de su exitoso paso por 'Reacción en cadena', donde se han convertido en los protagonistas indiscutibles del programa.

Borjamina, Raúl y Bruno forman un equipo imbatible hasta ahora en 'Reacción en cadena'. 'Mozos de Arousa' ya acumulan un bote de más que suculento. Desde que iniciasen su participación en el concurso de las tardes de Mediaset.

Arrancaron su andadura en ‘Reacción en cadena’ el pasado 25 de mayo y desde entonces se mantienen sin que ningún grupo rival les tosa. En cada programa demuestran su gran compatibilidad en una de las pruebas más emblemáticas y decisivas como ‘Complicidad ganadora’.

También son los grandes protagonistas de una de las promociones que ha lanzado Mediaset en su intento por mejorar su imagen, pero parece que hay gente en la cadena que todavía no tiene muy claro quienes son. Y así lo demostró María Jesús Ruiz.

La colaboradora no se cortó ni un pelo en demostrar su poco interés por los invitados de 'Fiesta'. "¿Ellos qué hacen, una parodia o algo? Me gustaría tener un ejemplo de lo que vosotros hacéis en televisión", espetó a los invitados que se quedaron un poco desencajados ante su pregunta, al igual que el resto de los presentes en el plató. Nadie fue capaz de frenar esta sonada metedura de pata que ha dejado al programa por los suelos. Emma García se quedó descuadrada y prefirió hacer como si no hubiera escuchado nada.

"¿Y por qué no me invitáis un día?", preguntó entonces la colaborada cuando le explicaron quienes eran los Mozos de Arousa y qué estaban haciendo en Telecinco.