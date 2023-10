Raúl, Borjamina y Bruno son la revelación de ‘Reacción en cadena’. Los conocidos como 'Mozos de Arousa' son imbatibles en una de las pruebas más emblemáticas y decisivas como ‘Complicidad ganadora’.

Los tres jóvenes gallegos pulverizan todos los récords de permanencia en el concurso que Ion Aramendi presenta cada tarde en Telecinco en el que la agilidad mental y la capacidad de adivinación es fundamental. Ningún equipo de concursantes desde que se estrenó el programa se ha desenvuelto tan bien como ellos.

Los tres vilagarcianos son imbatibles y se han ganado su puesto en el programa. Por ese motivo, 'La última noche', ha querido recurrir a ellos para soprender a Ion Aramendi. El presentador visitó el nuevo programa de Sandra Barneda para hablar de sus nuevos proyectos en televisión.

Un reportero del programa acudió a ‘Reacción en cadena’ para charlar con los tres jóvenes gallegos entre bambalinas y sobre cómo es el comunicador vasco fuera de cámaras y para ello les pidieron que lo definieran jugando a su pruebas por excelencia, 'Complicidad ganadora'.

"Qué presentador majísimo, divertidísimo, alegre, bailarín, súper califragilistico", formularon los Mozos de Arousa, para quienes Aramendi es ya uno más de la familia. "Le vemos más que a nuestros padres", declaró Borjamina.

"¿Qué salseito me podéis contar de Ion Aramendi que no sepamos?", quiso saber el periodista. "Yo Sandra te digo que no dejes marchar a Ion del programa sin que te imite a Miguel Bosé, se sabe el repertorio de todas las canciones", bromeó Raúl Santamaría.

Por otro lado, también hablaron el momentazo viral que protagonizaron hace un par de semanas en ‘Reacción en cadena’ y que se ha convertido en uno de los vídeos más vistos de Internet.

Durante su prueba estrella, 'Complicidad ganadora', tenía que resolver la palabra 'abogado'. Raúl y Borjamina decidieron hacer la gracia y tiraron de picaresca empleando una expresión popular: "¿Qué tengo aquí colgado?", le exlplicaron a su compañero Bruno. "Abogado", respondió este entre risas.

Tras ver ese vídeo, Ion Aramendi reconoció que ‘Reacción en cadena’ es uno de los regalos que le ha brindado su carrera en televisión: "Me lo paso bomba, es de esas cosas que disfrutas mucho cuando te toca hacer una cosa con la que te lo pasas bien y ves que la recepción de la gente es maravillosa", aseguró.

Lo cierto es que desde la llegada de 'Los Mozos de Arousa' el concurso de Telecinco ha ido ganando cada vez más espectadores.