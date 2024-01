Ana Obregón ha situado en el punto de mira la fundación de su hijo Aless Lequio, pero no precisamente por algo bueno. Hace unas semanas salía a la luz la noticia de que la actriz no habría hecho ningún pago a la fundación. "No nos consta que en 2023 hayan llegado a la Fundación fondos procedentes de Ana Obregón", asegura una fuente cercana. De esta manera, la promesa de la presentadora de destinar ese dinero a la entidad podría no ser cierta.

