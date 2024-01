Hace casi un año, Ana Obregón presentaba la Fundación Aless Lequio, uno de los grandes deseos de su hijo antes de fallecer y que tiene como objetivo financiar la investigación del cáncer, especialmente aquel que afecta a niños y jóvenes y toma la forma de sarcoma de Ewing.

"Espero que aportemos ese granito de arena para que ninguna familia pase por lo que nosotros hemos pasado", dijo la presentadora durante la inauguración. Un proyecto en el que se ha volcado mucho a lo largo de todo este tiempo, pero en el que ahora parece no tener tanto compromiso. Unas informaciones aportadas por el portal 'Informalia' han puesto en entredicho la implicación de la actriz con este proyecto.

Según apuntó ella misma, la fuente principal de los ingresos iban a ser los beneficios obtenidos de la venta de libro 'El chico de las musarañas', que empezó a escribir Aless Lequio y que finalmente terminó su madre, pero las últimas informaciones señalan que el mayor ingreso de todos fueron los cuatro millones de euros que donó un amigo de Alessandro Lequio.

A lo largo de estos meses se han aportado varias cantidades, todas de menor extensión que la primera, destinadas a impulsar algunos de los proyectos de la fundación, todos encarados a la investigación.

Pero ahora se ha destapado que Ana Obregón, no habría hecho ningún pago a la fundación. "No nos consta que en 2023 hayan llegado a la Fundación fondos procedentes de Ana Obregón", asegura una fuente cercana. De esta manera, la promesa de la presentadora de destinar ese dinero a la entidad podría no ser cierta.

Una información que ha chocado mucho, teniendo en cuenta que en el 2023 Ana Obregón ha vendido grandes exclusivas como la llegada de su nieta Ana Sandra o su bautizo. Unas cifras que también prometió dedicar a esa asociación.

Estas acusaciones han hecho estallar a la bióloga que ha querido pronunciarse a través de 'Espejo Público'. "Ana está muy sorprendida. Cuando le hemos pasado la noticia publicada ha dicho directamente que estaba alucinada y que creía que se trataba de una noticia simplemente para hacer daño", ha explicado Lorena Vázquez.

Al parecer, Ana Obregón no habría donado aún ninguna cantidad de dinero porque los derechos de autor no se computan hasta pasado un año de la publicación. Algo que la editorial del libro ha confirmado: "En marzo de 2024 lo que se saque con el libro va directo a la fundación, ni siquiera pasa por Ana Obregón"

"He donado algunas exclusivas. No todas porque ahora tengo una boca que alimentar", ha explicado la presentadora sobre el dinero que recibió por las diferentes entrevistas que ha vendido a lo largo del año.