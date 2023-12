Hace unos días Ana Obregón regresaba a la televisión en el programa 'TardeAR' para hablar de como se encuentra tras el nacimiento de su nieta Ana Sandra. La bióloga compartió una charla con Ana Rosa Quintana en la que aprovechó para hacer un llamamiento público a Alessandro Lequio antes de que celebren el bautizo del bebé.

"La niña tiene ganas de verte, le he enseñado fotos tuyas y sonríe... es la hija de tu hijo y creo que sería muy feliz Aless si pudiera abrazarla", dijo en 'TardeAR'.

"Soy una persona educada, la respeto profundamente porque es la madre de mi hijo", comentó entonces el colaborador al escuchar las declaraciones que había dado la actriz. "Por una cuestión de higiene mental he decidido no hablar, soy incapaz de estar todo el día sacando este tema y por eso me mantengo en silencio", explicó.

"Una bebé de siete meses no tiene capacidad para desear conocer a alguien", zanjó así Alessandro Lequio dejando claro que no tiene ningún interés en conocer a la niña. . "Lo importante es cómo estoy yo, cómo está mi mujer y mi hija y todo lo demás me da igual."

Con este mensaje Alessandro Lequio ha dejado muy claro que no tiene ningún interés en saber de esa niña y sus palabras parecen haberle sentado muy mal a la actriz. Así lo explicó Sergio Pérez en 'Fiesta'. "El una vez más decir 'Mi familia son mi mujer y mi hija' le han sentado mal a Ana Obregón...El repetirlo constantemente le ha sentado mal".

"Ha ido a Barcelona porque va a hacer una firma de libros del hijo y lo que te puedo asegurar Emma García es que la determinación que ha tomado Ana Obregón después de la última intervención de Alessandro Lequio, donde sigue matizando que su familia es su mujer y su hija, es que no va a volver a hablar más de Alessandro Lecquio y que le parece estupendo todo lo que ha dicho", explicó el colaborador.