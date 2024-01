Sandra Barneda ha vuelto a lanzar un mensaje muy contundente contra Bertín Osborne. La presentadora de 'Así es la vida' ha vuelto a explotar este miércoles contra el cantante después de que se conociese sus declaraciones en una conocida revista en el que aseguraba que no iba a "ejercer de padre": "Si yo opinara".

"Ya que me nombraste en tu directo de Instagram, es muy complicado defenderte con todo lo que estás haciendo", aseguró la periodista, aludiendo posteriormente a su exmujer: "Es que creo que ni siquiera a Fabiola te podría defender. El papel que tienen tus hijas y están teniendo es muy complicado para defenderte".

Antes de seguir con la escaleta del programa, la presentación sentenció el tema con un último y contundente mensaje contra el actual presentador de Canal Sur, arrancando los aplauso de los presentes en el plató de 'Así es la vida': "Bertín, lo siento, pero no lo estás haciendo bien. Cállate, es que mejor cállate".

No es la primera vez que Sandra Barneda se muestra muy dura con Bertín Osborne. Este pasado verano, tras conocerse su futura paternidad, la periodista le respondió al cantante tras ser señalada en un directo que hizo en Instagram. "Nunca le ha pegado a Bertín ir de víctima", empezó diciendo, afirmando que el artista "es perro viejo y sabe lo que es esta profesión".

"Me hubiera encantado, evidentemente, que no hubiera nombrado solo a mujeres, sino también a hombres que han hablado y que tienen una mayor relación de amistad que la nuestra", aseguró Barneda.

Dicho esto, la periodista pasó a analizar cómo está gestionando Osborne la noticia de su paternidad, que durante los últimos días ha acaparado un sinfín de titulares: "Tiene su derecho, pero creo que cuando niegas una relación y eres incoherente, luego siembras la duda y los que se dedican a esta profesión intentan aclarar esas dudas".

Después de defender el trabajo de los periodistas, Barneda reconoció que "está bien hecho que ahora él haya aclarado parte de las dudas". "Ha visto una imagen no buena para él. Seguramente no acorde con lo que puede pensar, y estamos aquí para recoger con cariño cualquier declaración que haga. En este programa no se ha atacado a Gabriela, sino todo lo contrario", finalizó.