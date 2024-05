Últimas noticias hoy en directo de Vigo

Los Secretos y Pancho Varona cancelan su concierto del sábado en Vigo por 'falta' de terraza en el TerraCeo

Cuatro de cuatro. Cuarto mazazo para los fans del Festival TerraCeo de Vigo y de los artistas anunciados para este año. Después de que el concierto de The Rapants se enviara al interior del auditorio Mar de Vigo y que Rebeliom do Inframundo también se aplazara por una teórica falta de permisos para actuar en la terraza, ahora Los Secretos y Pancho Varona acaban de anunciar la cancelación del concierto previsto para este sábado 1 de junio por el mismo motivo. En cualquier caso, confían en poder encontrar otra fecha para actuar al aire libre. La organización asegura que el concierto de Ángel Stanich, programado para el viernes 31 de mayo, se traslada al hall del auditorio, pero el propio artista ha declarado a FARO que "no podemos garantizar que eso suceda"