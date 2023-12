En marzo de 2023 Unicorn Content, productora de formatos como 'El programa de Ana Rosa' y 'Fiesta', decidía dar por finalizado el contrato de Marta Riesco. La empresa decidía prescindir de la controvertida reportera, que empezó su vínculo con la misma en el año 2017 como redactora del magacín matinal de Telecinco. Fue ella misma la encargada de comunicarlo a través de su perfil de Instagram en el que anunciaba medidas legales contra la productora.

"Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017 y en relación con la misma, solo voy a hacer las siguientes valoraciones", escribía Riesco en un post de Instagram en el que afirmaba no estar "conforme" con los motivos que la empresa alegaba para prescindir de sus servicios.

Avanzaba que el despido "va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social". "Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses."

En mayo se llevó a cabo una reunión para alcanzar un acuerdo conciliatorio y económico, pero las partes no llegaron a un entendimiento, ya que la productora no aceptó las peticiones de la periodista. La cosa no quedó ahí y Marta Riesco está a punto de vivir uno de sus momentos más esperados del año.

Estaba previsto que este miércoles 13 de diciembre Marta Riesco afrontara su demanda por despido improcedente tras haber sido despedida en marzo. "El día en el que espero que se acabe una etapa de oscuridad y comience una etapa brillante para mí. Confío en que así será. Recordar está siendo muy duro, durísimo", reconocía a sus seguidores en su cuenta de Instagram.

"Como sabéis, he dejado las pastillas de dormir y la noche se convierte en un baile de recuerdos malos. Quiero que todo termine y quiero volver a trabajar como periodista. Todo esto lo hago por amor a mi profesión y con la ilusión intacta de volver a ella", confesaba. Pero todos sus deseos se fueron al traste al presentarse al juicio.

"Se ha suspendido el juicio hasta el mes de febrero", escribía en un storie de Instagram unas horas después de comunicar a sus seguidores que se dirigía a los juzgados. Por el momento se desconoce el motivo de este retraso que obliga a Marta Riesco a tener que esperar un par de meses más para cerrar su guerra contra la productora de Ana Rosa Quintana.