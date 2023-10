El pasado 10 de octubre se celebró el Día Mundial de la Salud Mental y numerosos rostros han querido aprovechar la ocasión para poner de manifiesto la importancia de cuidar nuestra salud mental y pedir ayuda siempre que sea necesario.

Una de las declaraciones más sonadas ha llegado de la mano de Marta Riesco. No es la primera vez que la periodista se sincera sobre la complicada situación que pasó durante su despido de Mediaset y su relación con Antonio David Flores, pero en esta ocasión compartió un testimonio que dejó de piedra a sus seguidores.

Después de hablar del trastorno ansioso-depresivo con el que fue diagnosticada hace más de un año, desveló uno de sus momentos más oscuros. "No veía la salida, todo negro, no quería vivir... No veía una salida en ningún aspecto de mi vida, un par de noches que estuve sola aquí en el ático, empecé a ver todo lo que me estaban diciendo y todo lo que me estaba pasando", empezó diciendo.

"En redes leí todo lo que hablaban de mí, empecé a leer todo ese odio, que me deseaban la muerte, me ridiculizaban y estando sola en casa, pues pensé lo peor que puede pensar alguien", confesó. "Pensé que si me tiro de la ventana de la terraza se acababa todo. Creo que es la primera vez que lo verbalizo. Para mí, mi trabajo era lo más importante y veía que todo lo que me estaba pasando y cuál iba a ser el final... Eso con toda la situación de odio en redes sociales día sí y día también, hizo que mi cabeza no pensara con claridad y ante el miedo mío y el de mi familia, decidimos acudir a un especialista."

"Estoy con pensamientos positivos y optimistas. Tengo muchísimas ganas de luchar para que se haga justicia en todos los aspectos. Estoy muy agradecido en la vida y sé que soy una afortunada. Estoy en el final de todo. Simplemente, deciros a todas las personas que estéis pasando por un proceso parecido. Daros muchísimo ánimo, el primer paso es reconocer que tienes un problema que tu cabeza no está y tengo bien y que tú no puedes controlar", terminó diciendo para animar a todos sus seguidores que estén pasando por una mala etapa a seguir adelante.