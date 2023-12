Las Campanadas de TVE tiene por fin presentadores. Después de varias semanas de negociaciones, la televisión pública comunicaba hace unos días que Ramón García regresa a la última noche después de 6 años, esta vez en compañía de Ana Mena y con la participación especial de Jenni Hermoso.

Durante años ha sido líder de audiencia, logrando cifras superiores a los 9 millones de espectadores junto a presentadoras clásicas de la cadena en diferentes etapas como Ana Obregón, Anne Igartiburu o Nuria Roca.

Un año más, TVE ha decidido apostar por caras nuevas y ha decidido prescindir de Anne Igartiburu y este no es el único movimiento que la cadena ha hecho con ella. Hace unos días se conocía la noticia de que el grupo de comunicación había escogido a Jordi González como compañero de la presentadora en 'Corazón.

La presentadora se ha pronunciado sobre la decisión de la cadena de apostar por nuevos presentadores. "Fantástico, me parece un trío estupendo. Muy bien", confesaba ante los micrófonos de Europa Press. "Creo que hoy he oído, además, que Jenni es la segunda mujer más influyente del mundo, imagínate. A mí me parece todo bien, no tengo ningún problema", añadía.

"Yo admiro muchísimo a mis compañeros, sean hombres, mujeres, hagan lo que hagan, ponerte delante de una cámara y defender un programa, cualquier tipo de trabajo, para mí es loable. No tengo ningún tipo de problema", sentenciaba antes de añadir que este año "las veré desde casa como hacía cuando era pequeña".

El estreno de Ana Mena y Jenni Hermoso como presentadoras

Ana Mena se estrenará como presentadora de las Campanadas en un año muy importante para su carrera musical. A su reciente álbum ‘Bellodrama’ se le añaden éxitos internacionales como ‘Las 12’, ‘Música Ligera’, ‘Se iluminaba’ o ‘Madrid City’, su último lanzamiento. La cantante suma más de 50 discos de platino y 15 de oro, así como 6 billones de streams de consumo computado.

La futbolista Jennifer Hermoso, campeona del mundo con la Selección Española, también participará como invitada para brindar por los éxitos de este año y por la igualdad en el año 2024. Considerada una de las mejores jugadoras del mundo, es internacional absoluta desde 2012 con la Selección, de la cual es su máxima goleadora histórica y con la que se proclamó campeona del mundo el pasado 20 de agosto.