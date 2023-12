Cristina Pedroche se ha convertido en la protagonista indiscutible de la Nochevieja. Hace ya 10 años que la colaboradora de 'Zapeando' despide el año desde la Puerta del Sol con sus vestidos que siempre generan expectación y polémica.

Un año más, Antena 3 ha querido confiar en ella y en Alberto Chicote para decir adiós al 2023. Un año muy especial para la Pedroche en el que, además de celebrar su décimo año conduciendo las uvas, lo hace como madre primeriza y, según ha dado a entender, por ahí van a ir los tiros de su traje.

Cada año, Pedroche ha elegido su estilismo en función del mensaje que quisiese lanzar al mundo. No siempre ha convencido y, en algunas ocasiones, su apuesta ha sido tan arriesgada que nadie la ha entendido.

Hace unos días, la presentadora compartía en sus redes sociales un pequeño adelanto de lo que se podrá ver este 31 de diciembre en Antena 3. "Yo creo que estando ya en estas fechas puedo decirlo... no es de ningún color que haya llevado otros años", decía después de haber compartido una fotografía de unas telas de un tono empolvado y unos bordados en con lentejuelas.

Ahora ha vuelto a dar nuevas pistas a través de una publicación en su perfil de Instagram en la que, con un audio de su diseñador y amigo Josie, ha dado algunos detalles. "Tengo muchísima suerte de tener el equipo que tengo. Son los mejores y me hacen brillar siempre. ¡E️l audio de Josie me da fuerza para todo! Con ellos a mi lado no tengo miedo a nada... allá vamos", escribía.

"Yo por mí estoy feliz. Creo que vas increíble, que llevas un modelo que no hemos visto en diez años y que conseguir eso es super difícil. Creo que ahí estamos muy bien", se escucha decir a Josie en un audio que ha compartido Cristina Pedroche. "Tienes que tener cero estrés con eso. Tienes que ir a disfrutar porque, ¿tú sabes lo orgullosa que tienes que estar después de diez años y llegar así?".

"Yo estaría muy nervioso si no hubiera visto los resultados de esto y dijera joder lleva una puta mierda, es que no tiene nada que ofrecer al público, pero es que tú el día 31 tienes que llegar con la cabeza más que alta", le dice. "Otra vez lo has vuelto a romper. Verás la que se va a liar, no eres consciente".

Los inicios de Cristina Pedroche en las Campanadas de Antena 3

Cristina Pedroche visitaba hace unos días el programa de 'Joaquín, el novato' donde habló de como empezó a presentar las Campanadas. "Estaba en 'Zapeando' y me llamaron. En aquel momento todo el mundo se comía las uvas con Televisión Española, eso es así", señaló. Como tenían poca confianza en hacer buenos datos de audiencia, le dieron absoluta libertad y ningún tipo de presión.

Viendo los inesperados datos y la polémica por su primer vestido, Atresmedia decidió renovar su confianza en ella y ofrecerle el salto a Antena 3. Una tradición que cada año ha ido sumando más y más audiencia hasta superar a Televisión Española en 2022.

Para aceptar este reto Cristina Pedroche puso dos condiciones. "Yo tengo dos condiciones que necesito que me respetéis: la primera es que me pongo lo que me apetezca. Y la otra condición era que quería correr la San Silvestre porque a mí me gusta correr y me gusta la San Silvestre porque es en mi barrio", confesó que pidió.