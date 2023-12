Jordi González se convertirá en el fichaje estrella de 'Corazón' de TVE después de la Navidad. Tal y como ha desvelado el portal 'Informalia', la directiva de RTVE había decidido que Anne Igartiburu tendrá un nuevo compañero en su programa para hacer frente a 'Socialité'.

"Las primeras pruebas ya han arrancado en Prado del Rey, porque las grabaciones regresan a la sede madrileña de la cadena. Desde hace unos meses, 'Corazón' se grababa los fines de semana en Barcelona", desveló el citado medio.

Una decisión que parece no haber hecho demasiada gracia a la presentadora. Tal y como ha publicado 'Informalia', Anne Igartiburu no habría reaccionado demasiado bien. Es más la presentadora se "derrumbó, porque ya no sería la Diosa en solitario que daría la cara amable del corazón los fines de semana".

Las fuentes de 'Informalia' han especificado que entre Jordi González y Anne Igartiburu "no hay demasiada química". "Pero los mandamases confían en que poco a poco la profesionalidad y veteranía de ambos se imponga y el engranaje sea perfecto", aseguró el citado medio.