Tras la salvación de Carmen Alcayde por parte de la audiencia de 'GH VIP', la lista semanal de nominados quedó reducida el pasado domingo a tres nombres: Javier Fernández, Marta Castro y Naomi. Y anoche, durante la emisión del 'Última Hora', Lara Álvarez pausó las votaciones para desvelar cuál de los tres se librará de la expulsión del jueves, día en que se celebrará la tradicional gala de Halloween del formato.

El menos votado por el público resultó ser Javier, que no obstante, no recibió la noticia con alegría. "Creo que tengo mitad del espíritu dentro de la casa y la otra mitad fuera. Eso es lo que llevo arrastrando desde hace unos días", confesaba minutos antes de conocer la decisión de la audiencia.

Tras escuchar su nombre, el patinador entró al confesionario para compartir sus sensaciones con la presentadora: "Me debería de sentir muchísimo más contento de lo que me siento. Tengo esa sensación de querer volver a casa, ojalá no la tuviera. Pero al final, es una decisión que ha tomado de estar aquí".

Javier, que había afirmado que en caso de no ser expulsado le gustaría irse, mantuvo esa misma postura durante su conversación con Lara: "Por una parte sigo pensando lo mismo. Los sentimientos que tengo no son buenos y llevo una semana con ansiedad".

"Ya he tenido algún momento en mi vida que he estado más o menos de esta manera. No estoy contento, no me divierto, tengo mucho tiempo para pensar y darle vueltas a todo", confesó el deportista olímpico, que esta noche comunicará su decisión final sobre su posible abandono.