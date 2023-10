Almudena Cid fue la última invita de 'Joaquín, el novato' donde, además de ensañar al futbolista todas las claves para convertirse en un gran gimnasta, se abrió en canal sobre algunos de los momentos más complicado de su carrera profesional y por supuesto, de su abrupta ruptura con Christian Gálvez.

La gimnasta y el presentador pusieron fin a su matrimonio a finales del año 2021 después de 15 años de matrimonio. Una noticia que pilló por sorpresa a Almudena Cid y a la que tuvo que sumar, tan solo cuatro meses después, la declaración del Gálvez anunciando su noviazgo con su compañera de cadena, Patricia Pardo. Lo que generó un mayor revuelo fue la noticia del hijo que esperaban y el anuncio de que se habían casado.

Esta es la primera vez que la gimnasta habla tan abiertamente de lo sucedido. "Cuando llega algo que no espera, porque no lo ves venir, es sorpresivo...", aseguraba sobre la ruptura con el presentador de televisión. "Sentí que mi vida entera se había ido", explicó entre lágrimas.

"Pensaba que nadie me iba a querer, me empezaba a ahogar y era todo negro", aseguró. Por suerte, Almudena contó con Marisa y Tino, dos amigos que le ayudaron "a sobrevivir esos meses" tras la ruptura.

Aunque de esos momentos complicados, la gimnasta sacó una importante lección. "He entendido que mi carrera depende mi, porque no dejo de tener lo que he construido", zanjó.