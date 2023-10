Almudena Cid visitará esta noche 'Joaquín, el novato' donde, además de ensañar al futbolista todas las claves para convertirse en un gran gimnasta, se abrirá en canal sobre algunos de los momentos más complicado de su carrera profesional y por supuesto, de su abrupta ruptura con Christian Gálvez.

La gimnasta y el presentador pusieron fin a su matrimonio a finales del año 2021 después de 15 años de matrimonio. Una noticia que pilló por sorpresa a Almudena Cid y a la que tuvo que sumar, tan solo cuatro meses después, la declaración del Gálvez anunciando su noviazgo con su compañera de cadena, Patricia Pardo. Lo que generó un mayor revuelo fue la noticia del hijo que esperaban y el anuncio de que se habían casado.

Esta es la primera vez que la gimnasta habla tan abiertamente de lo sucedido y así se muestra en la promoción que ha compartido Antena 3.

"Pensaba que mi vida se había ido con el destrozo. Yo entendí que sacrificándome conseguía cosas. Entonces, en la vida de pareja, creía que sacrificándome conseguía cosas", expresa la deportista en un adelanto en el que se le ve muy emocionada.

Es durante esa confesión cuando Joaquín, tratando de ponerle una pizca de humor, le suelta un comentario al que responde con un contundente y claro mensaje hacia su exmarido. "¿Tú sabes el libro que a mí me cambió un poco la vida? El libro de familia", le suelta el exfutbolista. "Yo no lo rellené nunca. ¡Y menos mal! ¡De la que me he librado!", responde entre risas la gimnasta.

El programa de esta noche promete regalar un montón de confesiones sobre la relación entre Almudena Cid y Christian Gálvez.