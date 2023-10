El Gran Wyoming se ausenta estos días de 'El Intermedio' por un motivo de peso. El pasado lunes, el clásico programa de laSexta arrancó con Dani Mateo ocupando el lugar del presentador titular. "Presento yo porque es lo que hay. Soy como cenar ese sandwich de jamón y queso, la opción de emergencia cuando no hay nada mejor", comenzó diciendo.

El también conductor de 'Zapeando' explicó que su compañero se ha contagiado de covid, de forma que no podrá acudir a plató hasta que esté recuperado. "El Gran Wyoming está medio pocho. Ya lo estaba de antes, pero además ha pillado covid", bromeó.

"Más allá de unas toses y unos estornudos, que yo no me creo, está como una rosa", continuó diciendo Mateo, subrayando que el covid es menos agresivo a día de hoy: "Las últimas temporadas no han sido, por suerte, tan espectaculares como la primera".

"Me haré cargo del programa mientras Wyoming tenga que llevar puesta la mascarilla. Es la segunda vez que ocurre esto, pero quiero zanjar los rumores que circulan entre el equipo. Se ha comentado que, por librarse de trabajar, lleva unas semanas chupando a propósito las barras del metro", dijo para finalizar su monólogo.