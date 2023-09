Pasapalabra' tenía enganchados a sus seguidores con los duelos de Fer y Moisés. Ambos concursantes se habían convertido en los nuevos Rafa y Orestes y cada tarde dejaban sin respiración a los seguidores del programa con sus enfrentamientos de infarto. Pero su duelo ha llegado a su fin.

Tras caer derrotado en el último rosco, el gallego empezaba el programa en la silla azul. Aunque esta vez protagonizó un juego inesperado. Fer fallaba la primera palabra que era "auxilio o ayuda prestados a alguien", la respuesta era 'asistencia'. Lo que nadie se esperaba es que errara por segunda vez con la definición de "reanudar las relaciones amorosas después de haberlas roto", lo que provocó que Fernando, su contrincante, ocupara su lugar en el programa.

"Un fuerte aplauso para Fer y por sus 84 programas", decía Roberto Leal mientras el concursante abandonaba el plató dejando de los más sorprendidos a los espectadores y a los invitados.

"Van a entender que llame a Fer y que vuelva al plató de 'Pasapalabra'", decía entonces Roberto Leal. El gallego volvía a entrar y se fundía en un abrazo con el presentador.

"Gracias por tu alegría, me has hecho el programa muy fácil. Gracias por tu ironía, tu gallego, tu inteligencia, tus bailes y tu saber estar. Te quiero dar las gracias personalmente y de parte de todo el programa", le decía Leal.Aun así, no se va con las manos vacías, ya que el de Santiago de Compostela había acumulado 42.000 euros. Una impresionante cifra con la que podrá cumplir muchos de sus objetivos.

El que continuará luchando por el bote es Moisés. Su mayor contrincante continúa en 'Pasapalabra' tras 91 programas a sus espaldas compitiendo por llevarse a casa el bote que ya acumula 892.000 euros.