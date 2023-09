Mario Casas ha vivido este jueves una tarde inolvidable. Horas antes de que su primera película como director, 'Mi soledad tiene alas', llegue a los cines de nuestro país, el actor ha celebrado la première de su ópera prima en un conocido cine de la capital y, como no podía ser de otra manera ha estado arropado por toda su familia y por un sinfín de rostros conocidos, como Belén Esteban, Milena Smit o Hiba Abouk, que no han querido perderse el debut del protagonista de 'No matarás' detrás de las cámaras.