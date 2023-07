Marta Riesco lleva ya varios meses apartada de la televisión, pero no ha dejado de acaparar titulares. La periodista se ha convertido en uno de los personajes más polémicos de las redes. Utiliza su cuenta de Instagram como un portal a través del que se comunica con sus seguidores y se sincera sobre sus mejores y sus peores momentos.

Su despedio de Telecinco fue un golpe duro al que, unos cuantos meses después, tuvo que sumar su ruptura con Antonio David Flores. Y aunque ahora se dedica de lleno a las redes sociales, no quiere perder de vista su faceta más periodista.

Su relación con el exguardia civil le ha marcado mucho y ahora, que se encuentra en el proceso de recuperación ya se ve capacitada para hablar del tema."Ya he quitado en casa todo lo que me recuerda a él", aseguró ante los micrófonos de Europa Press.

"He hablado siempre gratis sin recibir nada, y al final la gente se ha portado conmigo supermal. He decidido que, la próxima vez que hable de este tema, que interesa mucho, hablaré a golpe de exclusiva, como han hecho todos ellos y yo no me he llevado un duro: Rocío Flores, Olga, Antonio David, todos", recuerda.

También se ha sincerado sobre el nuevo trabajo que tiene entre manos. Marta Riesco ha decidido romper su silencio y ha confesado que se encuentra inmersa en la creación de su biografía. ''Tengo buena memoria, sobre todo para las cosas que me han marcado", asegura. "Está todo en orden y bueno, las editoriales también tienen que apostar por eso y hay muchas cosas complicadas que contar. Se va a liar''.

"Los periodistas sabemos escribir, por lo menos...", termina diciendo, a modo de pulla.