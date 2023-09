El 'Caso Rubiales' está cobrando infinidad de facturas que el feminismo tenía guardadas en la recámara para cuando la opinión pública estuviese dispuesta a escucharlas. Las denuncias hacia el trato a las mujeres por parte de Federación Española de Fútbol se han multiplicado, muchas mujeres han alzado la voz a causa de verse en el espejo ante el abuso de poder de sus jefes e incluso el periodismo ha levantado la mano para advertir de la permanencia de esos comportamientos en muchas redacciones.

Cuando juegas con fuego, es probable que te quemes, más aún cuando todo lo que dices queda guardado en la hemeroteca. Es el caso de Manu Sánchez, presentador de los deportes de Antena 3, que tuvo la idea de realizar un editorial mostrando su máxima incomprensión ante muchas situaciones en las que no sabe cómo actuar, pues "lo de toda la vida", como el dice, ya no es lo correcto.

El periodista enumeraba escenas "cotidianas" como ayudar a una chica con una maleta pesada, dar el paso en el ascensor o el dar o no dar dos besos en una entrega de premios y pedía ayuda a los espectadores de cara a decidir qué hacer.

Manu Sánchez planteó diversas situaciones

El vídeo de la polémica comenzó con un irónico Manu Sánchez afirmando que quería convertirse en "un hombre de este tiempo": "A la misma velocidad que las dudas sobre qué hacer para ser un hombre de este tiempo. Y yo que creía que la edad a uno le hacía a uno más sabio. Pero no. Así que solicito ayuda."

"Ámbito de trabajo: le doy una muy buena noticia a una chica de la que soy el responsable. Ella se alegra una barbaridad, me lo quiere agradecer con un beso o un abrazo. ¿Lo acepto como toda la vida? Lugar: vagón de tren. Delante de una mujer joven con una maleta más grande que ella. A duras penas puede colocarla arriba. ¿Le echo una mano como toda la vida? Situación: ascensor. Sólo estamos ella y yo. ¿Dejo que pase primero como toda la vida? Una más. Entrega de premios. Uno para un hombre, se le da la mano. Otro para una mujer, ¿se la da dos besos como toda la vida?", enumeró el presentador en su discurso.

"Mi educación, mi forma de ser, mi edad... Yo qué sé. Porque soy así. Me llevan a hacer lo de toda la vida en todos esos casos. Es lo que me sale. No he cambiado aún. Sí hay algo que lo ha hecho, que ya es distinto, en mí y en otros muchos. Hace sólo unos años ni me habría planteado todas estas preguntas. Algo nos está pasando", terminó.

Las críticas desde redes sociales no tardaron en llegar

Una vez se inició el debate, el vídeo corrió como la pólvora y rápidamente llegaron las críticas. El tono, el énfasis con el que matizaba ciertas frase clave como "como toda la vida" y el poner el foco en el género en todas estas situaciones, en lugar de enfocarse en qué era lo correcto indiferentemente del sexo, hizo que numerosos usuarios manifestasen su indignación con el editorial.

La mujer en casa y fregando, #comotodalavida

La mujer se deja violar cuando al marido le apetece, #comotodalavida

A una mujer que me guste le puedo decir lo que me apetezca y restregarme y tocarle el culo, #comotodalavida

Qué puto asco das, #ManuSánchez 🤮 — Susana Barrio (@SusyBabelynn) August 30, 2023

En antena tres hay un tipo #ManuSanchez que se pregunta si ahora ya no va a poder hacer lo que ha hecho toda la vida,es decir,abusar de su poder y comportarse como un machista asqueroso. Pues no ,desgraciado,ya no vais a poder hacer LO DE TODA LA VIDA. #SeAcabo — unaokupadelbdm 🇪🇦 (@unaokupadelbdm) August 30, 2023

Manu Sánchez de Antena 3 no sabe distinguir entre una agresión sexual y ayudar a subir una maleta. pic.twitter.com/F0Zjh980uW — Pablo Echenique (@PabloEchenique) August 30, 2023

Porque la cortesía y el respeto no deberían tener género. Ayudar a alguien no debería ser una cuestión de machismo o feminismo, sino de simple humanidad y empatía. Y si alguien rechaza la ayuda, se respeta y punto. No es tan complicado. 🙌 — SiniestroSabio (@SiniestroSabio) 30 de agosto de 2023

Hubo espacio incluso para historias personales en relación con Manu Sánchez. Una de las que quiso dar su opinión sobre el presentador fue Ana Morgade, que, en un hilo, explicó un episodio que le tocó vivir junto al periodista y que le dejó una muy mala impresión de él.