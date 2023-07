Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y Terelu Campos ya han puesto rumbos a Estados Unidos. Los ocho colaboradores han dado comienzo a su nueva aventura en Netflix.

Tras el final de 'Sálvame', la plataforma de streaming ha compartido el primer vídeos de los ocho colaboradores entrando en sus instalanciones y poniendolo todo patas arriba. "Ahora me toca a mí", escribieron junto al divertido vídeo.

En el reality, aún sin nombre, se grabará a lo largo de este verano y posiblemente sea estrenado en otoño, los espectadores podrán ver a los tertulianos "viajando por América" para asistir a otros formatos parecidos de Latinoamérica en los que han aparecido o con los que han conectado en alguna ocasión durante los años de emisión de 'Sálvame'.

Después de que Netflix lanzara el primer vídeo promocional que revolucionó las redes, los ocho colaboradores que forman parte de este proyecto y su director, David Valldeperas han sido captados este miércoles en el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Y ahora la plataforma ha compartido el primer vídeo promocional de lo que están preparando.

"Me voy a América. Te voy a echar mucho de menos. Cuida de la casa, de la piscina, de todo... The pool and the garden", comienza diciendo Belén Esteban para despedirse de su perra Noah. Mientras María Patiño aparece diciendo adiós a sus chinchillas, y termina con el mordisco de una de ellas.

Kiko Matamoros dice adiós a su gimnasio y Terelu Campos se fue a un bar a pedirse unas patatas, unas gambas y unos boquerones. Chelo García-Cortés también aparece despidiéndose de su perra, Maggy y Víctor Sandoval le cuenta a su perro que lleva "11 años sin ir a Miami", donde le "pasaron cosas malísimas" relacionadas con su ex, Nacho Polo.

Lydia Lozano dice adiós a su perro y a su ya conocida casa y Kiko Hernández se despide del cartel de Melilla, donde ha vivido tanto con Fran Antón.

"Protégeme. I love you, San Judas. Me voy a ver a la Virgen de Guadalupe. Bye Paracuellos! Seen you soon!", concluye Belén Esteban en su particular inglés.