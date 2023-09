Tras la cancelación de 'Sálvame' diario, Telecinco emitía y despedia el último programa del 'Deluxe'. La cadena ropía asi -a priori- con todo lo relación con el espacio que arrasó en audiencia durante 14 años deshaciéndose de todos sus formatos.

A lo largo de estos años han sido muchos los rostros famosos que pasaron por el plató. Algunos de ellos estuvieron presentes en ese últimos adiós y otros, aunque no lo estuvieron, quisieron tener unas palabras de cariño hacia el programa y todos sus integrantes, como fue el caso de Carlota Corredera.

Además de en sus redes sociales, la gallega aprovechó su visita a 'La casa de mi vecina', el podcast presentado por Nagore Robles para repasar los últimos cambios profesionales que han vivido dentro de Mediaset y reflexionar sobre la evolución de 'Sálvame' durante todos estos años.

"Está siendo un año extraño, estoy acostumbrada a vivir con mucho caos y llevo un año muy tranquilo, están siendo tiempos raros. A mí me encanta decir que estoy en barbecho. Los agricultores dejan descansar sus tierras durante un tiempo para que la cosecha luego sea mejor y yo estoy en ese punto”, confesó la expresentadora.

"Yo siempre intenté hacer mi propio 'Sálvame'. Evidentemente, como top 1 de creadoras está el Sálvame de Jorge, estuvo el Sálvame de Paz Padilla y luego llegué yo que era la tercera en discordia y la directora que de pronto es presentadora”, añadió, destacando que sintió "una evolución" dentro del programa. “Tiene que ver con mi madurez y con mi acercamiento al feminismo. Me parecía que habíamos hecho cosas atroces en 'Sálvame', que vistas con la perspectiva del tiempo son atroces, pero hace 14 años no lo eran”, admitió la comunicadora.

"Yo siempre he intentado hacer el entretenimiento con la mayor dignidad posible, ¿eso significa que no se hayan cometido excesos? No, pero hay cosas que son incontrolables y reto a cualquier medio a retransmitir 4 o 5 horas a diario y que no cometa ningún error. Para mí la evolución de empezar a ver el mundo con perspectiva de género fue un despertar. Aparte de ser leal a mi misma y a mis principios, me parecería desaprovechar una ocasión maravillosa porque creo que 'Sálvame' empezó a hacer pedagogía", reflexionó la periodista.

"Creo que sigo pagando las consecuencias, pero volvería a hacerlo porque vivo en privilegio. Si llegas a un punto en la vida, donde tienes un colchón detrás, un entorno que te rodea y unos ovarios... hubiera sido una desgraciada si no lo hubiera hecho", aseguró sobre las consecuencias que ha tenido en su vida el papel que tomó en el programa.