Chelo García Cortés, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano, Víctor Sandoval y Terelu Campos ya han puesto rumbo a Miami. Los colaboradores se han dejado ver por el aeropuerto antes de empezar su nueva aventura profesional.

Los tertulianos estarán "viajando por América" para asistir a otros formatos parecidos de Latinoamérica en los que han aparecido o con los que han conectado en alguna ocasión durante los años de emisión de 'Sálvame'. Antes de coger el avión que les llevará directos a su próxima aventura, han charlado con la prensa sobre qué esperan de este proyecto y cómo se encuentran tras el adiós definitivo al programa.

"A revivir la aventura, yo ya la he vivido. Estoy expectante, se van a sorprender allí", aseguró Víctor Sandoval cuando le preguntaron si tenía ganas de comenzar con este proyecto. "No tengo ninguna gana de volver a Miami. Me encontraré con Nacho Polo, no me apetece nada, pero hay que trabajar. Me apetece la aventura con mis compañeros, a la gente le va a encantar."

"Mila nos hubiera gustado que estuviese con nosotros siempre, no es cuestión de este viaje o no. Mila es Mila. Me parece feísimo que hayan quitado el mural de Mila en el plató de 'AR', me parece fatAR", soltó el colaborador a modo de zasca al nuevo programa que presentará Ana Rosa en las tardes de Telecinco a partir de septiembre.

"Pensábamos que ese mural lo respetarían porque ese plató es el plató Mila Ximénez, pero veo que no se ha respetado. Me arrepiento de no haberlo traído. A los que hemos traspasado el plató, me imagino que estarán recibiendo la buena energía y el buen rollito que estará mandándole Mila por quitar su nombre al plató", zanjó el colaborador mostrando su descontento ante la decisión de Mediaset.