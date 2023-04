Adara continúa siendo la principal rival a batir de los concursantes de 'Supervivientes'. La joven, nominada prácticamente todas las semanas y salvada siempre por la audiencia, ha protagonizado un nuevo encontronazo con varios de sus compañeros debido al reparto de una recompensa.

En esta ocasión, Yaiza arremetía duramente contra Adara y llegaba incluso a soltar un comentario amenazante que ha indignado a la audiencia. "Cuidado, porque lo mismo la nariz no te la operas por físico, sino porque te la hayan roto", afirmaba sin que nadie le reprochara sus palabras.

Mientras tanto, Adara se desahogaba entre lágrimas con Asraf: "Qué sinvergüenzas, estoy harta. Todas las semanas nominada, no me dejan hacer la comida, me tiran por tierra todo... Me quieren hacer sentir una mierda, una basura".

Esta escena también ha indignado a Elena, la madre de Adara, visiblemente enfadada por la actitud de Yaiza hacia su hija. "Me voy a intentar tranquilizar, porque si estoy allí, esa tiparraca me escucha", aseguró mientras el público arrancaba a aplaudir sus palabras: "Es una auténtica agresiva. Insulta, su novio se ríe... ¿Qué van a hacer ahora? ¿Lo mismo que han estado haciendo con Asraf?".

"Adara no va a pedir perdón, no va a estar detrás de ellos. Es una luchadora, es fuerte y se va a enfrentar a ellos. Son unos cobardes, le tienen miedo porque la han visto salvarse muchas veces. Ojalá esta noche se vuelva a salvar para que se queden con esas caras de amargados que tienen", zanjó Elena. Como era de esperar, sus deseos se hicieron realidad y Adara volvió a ser la salvada por el público.