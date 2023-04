Tras el destierro de Arelys Ramos, los concursantes de 'Supervivientes' se enfrentaron anoche a una nueva ronda de nominaciones sin muchas sorpresas. Adara y Asraf, señalados prácticamente todas las semanas por sus compañeros, volvieron a convertirse en candidatos para la expulsión, a pesar de que ambos ya han demostrado durante las últimas semanas que cuentan con el apoyo del público.

Después de que Yaiza resultara ser la nominada del grupo, Bosco y Raquel Arias tuvieron que deshacer el empate entre Adara y Asraf para elegir quién de los dos subía a la lista. Y finalmente, fue la primera de ellas quien acabó pasando a estar en la cuerda floja.

Al verse de nuevo en peligro, Adara no pudo ocultar su enfado: "Me parece de coña". "Esto parece de coña. Esperaba la unificación porque igual me podía librar, pero de verdad, aquí siempre pringamos los mismos", lamentó la concursante.

Además, afirmó que le parece "injusto" que algunos de sus compañeros aún no hayan salido a la palestra: "No se sabe lo que piensa la audiencia de ellos". "Ya está, me tenía que desahogar", finalizó Adara.

Sin embargo, Asraf tampoco se libró y acabó siendo el nominado de Bosco por su condición de líder. El novio de Isa Pantoja se expresó en la misma línea que su compañera: "Pienso lo mismo, siempre somos los mismos. Con tal de salvarse el culo, aquí la gente nomina a tiro hecho".

A la lista formada por Yaiza, Adara y Asraf acabó sumándose Ginés, elegido por Raquel Arias. De esta forma, uno de estos cuatro nombres será expulsado del grupo el próximo jueves para poner rumbo a la Playa de los Olvidados.