'El Hormiguero' termino la semana con un invitado muy especial. Alejandro Sanz visitó el programa de Pablo Motos para presentar su nuevo single y hablar de la gira que empezará este verano.

El artista protagonizó una entrevista como pocas veces se habían visto antes en el programa. Desde el momento en el que entró en plató, los zascas y las indirectas entre presentador e invitado no dejaron de sucederse. "Te has vuelto a poner la silla más alta que la del invitado. Te reto a que pongas la silla a la misma altura", le comentaba Alejandro Sanz a Motos nada más sentarse.

"Estoy triste por ti por lo del martillazo del diamante", le soltaba al rato recodando el incidente del día anterior en la visita de Georgina, donde una gemóloga rompió un diamante valorado en 5.000 dólares con un martillo. "Es que así no se puede disfrutar en este programa. Nunca des un martillazo como primera idea, es maltrato mineral", añadía. "No lo volveré a hacer", apuntaba el presentador.

Alejandro Sanz no fue el único en lanzar palos. Pablo Motos no quiso quedarse atrás y bromeó sobre el nuevo color de pelo de su invitado. "Cuando has llegado, en el catering no sabíamos si ponerte jamón o alpiste", le espetó. " Cuando me retire de la música ya tengo pensado lo que voy a hacer, presentar ‘El Hormiguero’. Me estoy poniendo el pelo naranjita para poco a poco llegar ahí", comentó el cantante.

Después de sorprenderle con un vídeo en el que el cantante Danny Ocean, con el que ha lanzado este nuevo tema, le mandaba un mensaje donde recordaba sus días comiendo tacos, Pablo Motos quiso saber cómo iba al baño el artista con tanto picante. "No pienso venir a 'El Hormiguero' a hablar de esas cosas, un poco de respeto a la audiencia", le dijo.

La entrevista ha sido un continuo de lanzamiento de indirectas con mucho humor y con una complicidad más que evidente: "¿Vienes a hacer promo de tu disco o a amargarme la noche?", replicaba Motos.