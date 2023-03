'El Hormiguero' contó este martes con la presencia de los humoristas y actores Pepe Viyuela y José Mota. Acudieron al programa de Pablo Motos a presentar la película 'El Hotel de los líos', que está a punto de estrenarse en cines.

Nada más entrar en plató, Mota descolocó por completo al presentador. "No tenía pensando empezar el programa así", le comentaba Pablo Motos después de que el humorista empezase a hablar de su mítica frases: "las gallinas que entran por las que salen".

"Está basada en hechos reales, de una historia que pasó en mi tierra manchega. Los corrales donde están las gallinas son colindantes entre los vecinos", comenzó diciendo. "Había gallinas que saltaban de un corral a otro. Un día un vecino le dijo al otro: 'Oye, me faltan cuatro gallinas a mí. ¿La has visto en tu corral?'. Él le contesta que no, pero a los ocho meses, es al revés. Viene el otro vecino y le dice: 'Oye, que me faltan ocho gallinas'. Y este le contesta: 'No hagas números. Las gallinas que entran por las que salen'. Así es la ley de la compensación", confesó.

Aprovechando que estaba hablando de su pueblo manchego, soltó un chiste que dejó sorprendió a los presentes en plató y a los espectadores. "¿Qué es un japonés?", preguntó sin obtener respuesta. "Un manchego operado. Lo que pasa que lo tapan las petroleras, que están tapando el mejunje", soltó en un intento por hacer reír.