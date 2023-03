'Sálvame' tiene la costumbre de dejar en evidencia a muchos de sus colaboradores. No es la primera vez que el programa destapa los comportamientos del equipo cuando creen que nadie les ve. En alguna ocasión les han pillado jugando con el móvil, comiendo o incluso durmiéndose mientras se emitía algún vídeo o algún compañero hablaba.

Si hay una colaboradora a la que no dejan de pillar en renuncios esa es Belén Esteban. La princesa del pueblo se siente como en casa en 'Sálvame' y prueba de ello es su actitud en plató. Tan relajada se siente que hasta se echa alguna que otra siesta durante el programa.

"Ni Pilar Vidal ni Kiko Matamoros ha sido quien se ha dormido en plató durante la emisión de 'Sálvame' en directo", anunciaba Terelu Campos antes de desvelar quién era esta vez. "Yo también me he dormido", se adelantaba Belén Esteban.

Tras el vídeo que dejaba ver a la colaboradora dormida en directo, ella señalaba al responsable "Me grabó Miguel Frigenti porque le pillé". "Yo lo reconozco. Es verdad que ayer me eché una cabezada, porque llegué tan reventada de los carnavales que me quedé dormida", decía.