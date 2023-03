La salida de Paolo Vasile de Mediaset ha traído muchos cambios al grupo. La nueva dirección está tratando de modificar la imagen y ha puesto en marcha una serie de medidas que no están terminando de cuajar entre los colaboradores de algunos programas.

Una de las medidas más sonadas fue el veto a trece rostros muy famosos que en Telecinco solían tener una gran presencia y que ahora les está costando eliminar de sus contenidos y así le ocurrió a Belén Esteban. Durante un tenso debate que tenía como protagonista a Anabel Pantoja, la de Paracuellos mostró su desacuerdo con este nuevo Código Ético.

"Ya basta, ¿dónde estaba este señor cuando Bernardo Pantoja necesitaba un ascensor? ¿Dónde estaba cuando estaba enfermo en el hospital? ¿Y en el tanatorio? Era Anabel Pantoja", comentaba la colaboradora hablando del supuesto hermanastro de la sobrina de Isabel Pantoja que el pasado fin de semana se sentaba en 'Viernes Deluxe'.

"¿Por qué no hablamos de que Pinocho vendió a Kiko Rivera?", proseguía airada la tertuliana. "El hermano de Isa. P", le decían por lo bajo recordándole que el dj es uno de los rostros de los que no está permitido hablar. "No, ¡KIko Rivera!", respondía ella. Tanto Vázquez como Adela González trataban de llamar su atención, sin éxito. "¡Dejadme acabar! ¿Puedo acabar, Jorge? Porque si no me callo. No, ¡es Kiko Rivera, no el hermano de Isa P!“.

Ante la insistencia de los presentadores, Belén Esteban se enfadó y estallo contra Adela: "Mira, chica, paso. Yo vengo aquí a otra cosa. Me voy a tomar por culo, que ya me estáis tocando las narices", decía levantándose mientras sus compañeros bromeaban insistiendo con que dijese "el hermano de Isa. P". "Vamos a jugar a un juego que se llama Tabú, porque si no, no podemos continuar", le decía entre mofas Jorge Javier.

"Me da lo mismo que no se pueda nombrar. ¡Me da igual!", decía harta saliendo del plató junto al director, David Valldeperas, único que lograba meterla en la cintura. Después regresaba a su sitio y, de una vez por todas, aludía al hijo de Isabel Pantoja como el hermano de Isa P.: "¿Por qué no contamos cómo Pinocho vendió al hermano de Isa P. cuando era joven o todas las veces que ha sacado tajada con el paparazzi Pablo El calvo a costa de Bernardo Pantoja?", comentó finalmente levantando los aplausos y las carcajadas de todo el plató.