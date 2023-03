Miguel Frigenti ha querido desnudarse con sus seguidores y lo ha hecho en el sentido literal de la palabra. El colaborador de 'Sálvame' compartía, hace unos días, una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparecía completamente desnudo. Tumbado en una cama boca abajo acompañó la imagen con una reflexión: "A veces uno se desnuda con quien no debe. Y no, no me refiero a quitarse la ropa".