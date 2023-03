'El Hormiguero' empezó su semana dedicada a la mujer con la visita de Edurne. La artista visitó el programa de Pablo Motos para presentar su canción 'Fresas y Champán', un tema que estará dentro de su próximo disco.

Edurne es una habitual del programa por lo que la entrevista transcurrió en un ambiente tranquilo y distendido hasta que el presentador quiso abrir dos temas bastante controvertidos. El primero de ellos relacionado con Eurovisión. Motos quiso que la artista le enviara un mensaje a Blanca Paloma, la representante de España en el festival.

"Que sea una burbuja, que hay gente maravillosa que vive Eurovisión de una forma sana, pero es verdad que la gente va a criticar todo, mi consejo es que haga lo que ella quiera hacer, que defienda la canción como lo sabe hacer y que se olvide de todo", respondió.

Con el otro tema quiso recuperar un vieja polémica que se generó a raíz de un comentario que el presentador le hizo en una de sus visitas en el año 2015. "Me han dicho que es más fea Manchester que una nevera por detrás...", le dijo Pablo Motos en aquel momento. "Muy bonita no es, la verdad es que no, hay que buscar los sitios concretos", respondía Edurne por aquel entonces generando un gran malestar entre los aficionados del Manchester United, equipo en el que milita David De Gea, su pareja.

Después de recordar este momento, Edurne quiso cortar de raíz el tema para evitar otro conflicto. "Es precioso, Pablo. Es muy bonito. Mira que todavía a día de hoy alguno me lo recuerda", confesó ella. Pablo Motos quiso volver a decir que es una ciudad fea, pero ella le cortó: "No lo vamos a decir, eso es impronunciable".