Jorge Javier Vázquez ha regresado a 'Sálvame' sin ganas de callarse nada. El presentador, que volvió a su programa el pasado martes tras disfrutar de unas semanas de vacaciones, aprovechó su vuelta para desmentir los rumores que habían empezado a circular sobre su despido. Pero además, durante la tarde del miércoles no dudó en lanzarle un dardo a Belén Esteban por no haberse puesto en contacto con él.

En una conexión en directo, y como si viera venir el reproche que estaba a punto de lanzarle su amigo, la colaboradora empezó diciendo lo siguiente: "Me alegro mucho de verte, estoy muy contenta por tus vacaciones. Sé que te lo has pasado muy bien, que te he visto en Instagram". "La verdad es que si no te lo digo, reviento. ¿Cuántos años hace que nos conocemos?", le dijo Jorge Javier, a lo que Belén respondió que "22 o 23 años".

"Hemos estado juntos en los buenos y en los malos momentos", dejó caer el de Badalona antes de que la princesa del pueblo se defendiera: "No te he querido molestar porque sabía que estabas de vacaciones aunque la gente te hubiera echado. Yo sabía que estabas ahí".

Jorge Javier apuntó con ironía que "no se ha hablado de otra cosa" en el país que no sea su despido, motivo por el que echó en falta unas palabras de la de Paracuellos: "Y no me has enviado un mensaje para ver cómo estaba viviendo yo este acontecimiento". "Yo sabía que era mentira, te quería dejar disfrutar de tus vacaciones en México", insistió ella.

"Pero Belén, yo podría haber estado dándome cabezazos contra la pared. Necesitaba un mensaje de apoyo, el movimiento se demuestra andando", apuntó el rostro de Telecinco mientras la tertuliana daba por zanjado el asunto: "Yo si sé que es verdad lo que estaban diciendo, sabes que me falta tiempo para no llamarte, para ir contigo. Pero sabía que era mentira".