Belén Esteban está reviviendo su pasado. El documental que está preparando Jesulín de Ubrique está removiendo algunos de los episodios más duros de su vida, sobre todo tras la reaparición de Ainhoa Senovilla. La presentadora se ha convertido en un quebradero de cabeza para la Paracuellos.

'Sálvame' recuperó unas imágenes en las que ella y la ex pareja de Belén Esteban se jactaran de haberle salvado la vida un día que le dio una hipoglucemia en Antena 3. "Si me ve desmayada con un bajón de azúcar, lo lógico es que me socorra, ¡no me va a dejar morir!", replicaba enfadada la princesa del pueblo.

"Es verdad que tuve una hipoglucemia en Antena 3, me quedé sin azúcar porque soy diabética, y lo único que hizo ella fue llamar al servicio médico. ¡Es que si no lo hace está cometiendo un delito! Qué pena, de verdad", recordó.

Una situación que aprovechó para hablar del problema de drogadicción que tenía: "Me ayudaron los míos, a los que no quiero nombrar, mis dos amigas íntimas y parte de la cúpula de este programa. ¡Pero salir, salí yo sola!".

"Yo tuve ayuda, y la verdad que me encantaría hablar del tema, pero no lo hago por mi familia. Mi madre sufre con estas cosas, pero lo que quiero decir es que quien quiere, puede. Hace once años que salí de ahí. No he tenido ni una sola recaída", confesó orgullosa.

"Me alegro mucho ahora porque mi psicólogo me decía que cuando me viera al espejo tenía que decirme cuánto valgo y qué guapa estoy. Sé que ahora estoy gordita, tengo más pecho, más barriga y más culo, pero soy yo, la que quiero ser, Belén Esteban.

En ese momento Belén era incapaz de contener las lágrimas, sobre todo al ver cómo Jorge Javier le daba dos besos con los que le mostraba su reconocimiento, su respeto y su cariño.