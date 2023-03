Laura Pausini ha vuelto a 'El Hormiguero'. La artista italiana es ya una habitual del programa y en el Día Internacional de la Mujer ha querido visitar a Pablo Motos para presentar su nuevo single, una canción muy especial que esconde un mensaje sobre un momento muy concreto de su vida.

Además de hablar sobre la canción, la cantante se sinceró como nunca con Pablo Motos. "Yo te hablé de una cosa Pablo y me diste un consejo. Me dijiste de tomarme un tiempo sola, pero no tengo la posibilidad de ir lejos de todos. La vida pone tu físico y tu alma a disposición de tenerlo que hacer", comenzó diciendo. "Durante los últimos dos años, he vivido cosas increíbles: Eurovisión, Oscar, Golden Globes, pero me pasaban pensamientos de incertidumbre profunda, porque había personas a mi alrededor que me influenciaron mucho".

La italiana, muy emocionada, confesaba los comentarios a los que había tenido que enfrentarse. "Que la música está cambiando, que las mujeres después de los 40 no venden más discos. He llegado al 30 aniversario, he escrito todo y mi carrera y mi pasión ha acabado aquí, así de pesimista lo veía", confesó. "Todo esto lo pensaba de verdad. He hecho cosas para ayudarme como ir a ‘La Voz’, me ha hecho sentir muy querida. Pero a finales de noviembre me pasó algo en mi vida que me hizo ‘click’ y fue cuando dije: ‘Ok, ya estoy lista para escribir la letra de mi nuevo single'."

Antes esta confesión tan pesimista, el presentador trataba de animarla. "No sabes si lo mejor está por llegar", le comentó. "Los de fuera lo vemos tan claro… Tú eres una fuerza de la naturaleza, salvaje, única y siempre me encanta estar contigo. Cada vez que vienes me voy contento a mi casa", le dijo con cariño para pasar a poner el videoclip de su nueva canción. Un momento en el que Laura Pausini no puedo evitar contener las lágrimas al recordar toda la historia que hay detrás de la canción.

"Prefiero que la gente que me sigue sepa que sigo siendo una loca, que sigo siendo llena de amor y las locuras las hago por las personas que me aman", explicó.