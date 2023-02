Roberto Leal se ha convertido en uno de los presentadores más queridos de la televisión. Desde que presentó 'Operación Triunfo' no ha dejado de cosechar éxitos televisivos. Ahora es líder de audiencia durante las tardes al frente de 'Pasapalabra', un programa que no tiene rival.

Todo lo bien que se lo pasa durante las grabaciones se desvanece al llegar a casa y tener que enfrentarse a la situación que vive con sus dos hijos pequeños.

El presentador se ha sincerado con Laura Escanes en su podcast 'Entre el cielo y las nubes'. Roberto Leal ha hablado con la influencer de los problemas de descanso que sufre por el mal sueño de sus hijos y ha contando algo que le da "mucho coraje".

El conductor de 'Pasapalabra' ha hablado sobre el momento en el que otro padres presumen de lo mucho que duermen sus hijos. Los suyos, como el mismo ha contando, se despiertan una media de diecisiete veces. Algo que no le permite descansar todo lo que le gustaría.

Una experiencia que no comparte con Laura Escanes. La creadora de contenido le confesaba que su hija Roma duerme muy bien y no suele despertarse durante las noches. "No me lo creo", respondía Leal ante sus palabras mientras la animaba a grabar un podcast para demostrar la situación. "Vente y lo ves", sentenciaba la ex pareja de Risto.

"Eso me da mucho coraje. Me reviente. Te lo juro", decía él tras conocer las horas de sueño de la hija de Laura. "Yo me he currado lo mío eh, que mi hija también era de despertarse mucho", aseguró la influencer.