La ruleta de la suerte ha conseguido convertirse en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en España. No en vano lleva años en antena. A pesar de que ha pasado por diversas etapas lo que nadie puede negar es que tiene un gran éxito entre su público.

"¿Existe la edad para hacer lo que uno quiera?" Esa era la pregunta que lanzaba el panel de La Ruleta de la Suerte a sus concursantes. Víctor, uno de los concursantes, ha conseguido hacerse con los 245 euros al resolver el panel, aunque quería haber acumulado algo más de dinero antes de resolver. “Mi madre no me hubiera dejado entrar en casa”, decía el concursante entre risas al dar finalmente la respuesta.

Jorge Fernández, presentador del programa, ha querido aprovechar el momento para dar su opinión al respecto y reflexionar sobre la libertad: “Cada uno hace lo que puede, cuando puede”. ¿Se trata de un alegato en favor del cantante del programa? Podría serlo. Y es que en las últimas semanas, numerosos usuarios han compartidos en redes sociales memes contra el músico que pone sintonía al programa. Los espectadores se burlan de las actuaciones de Joaquín Padilla por su "falta de talento".

Padilla toca la guitarra e interpreta temas actuales para darle ritmo al programa, acompañado de otros músicos. El artista lleva muchos años dedicándose al espectáculo, creando a los 18 años el grupo llamado 'Silver Shadow', que posteriormente de transformó en 'Iguana Tango'. Desde el 2012, y tras separarse el grupo, Padilla ha trabajado como colaborador en La Ruleta de la Suerte.

El presentador del programa, Jorge Fernández, ha rematado el alegato diciendo "no hay edad para hacer lo que se quiere". "Cuando eres pequeño no puedes porque no te dejan, y cuando eres mayor porque tienes otras responsabilidades", añadió.