Alba Carrillo está siendo la gran protagonista de todos los programas de Telecinco. Desde que se destapó que la colaboradora y Jorge Pérez tuvieron una affaire en la fiesta de Navidad de la cadena, no han dejado de hablar de ella. Una situación que parece haberle sobrepasado.

El pasado martes, la colaboradora estaba citada para acudir a 'Fiesta', pero finalmente no lo hizo con el fin de tomarse un descanso de la polémica. Pero poco le duro el retiro porque este jueves, pese a que no le correspondía ocupar su puesto de trabajo, la modelo irrumpió en plató para sorpresa de todos.

Vestida con un look de lo más sport y una gorra, sorprendió a sus compañero a los únicamente iba a "saludar". "Estoy nerviosa. Han sido muchas cosas, he acabado un poco sobrepasada por todo", confesó sobre su desaparición de los últimos días. "Al final, está hablando todo el mundo y la que tiene que hablar soy yo".

Alba Carrillo: “Hay periodistas que en vez de estar en Catar o en Ucrania están hablando de Alba Carrillo”



Saludar, saludó pero también se despachó a gusto contra algunos compañeros. En concreto contra la periodista de 'Cuatro al día', Bea Jarrín, que también estaba en plató pero para defender a su amigo Jorge Pérez. "Hay grandísimas periodistas que, en vez de estar en Qatar o en Ucrania ganándose el Pulitzer, están aquí hablando de Alba Carrillo...Están hablando de mí, no yo de ellas. Están contando mi historia"

Además la modelo aseguró que en la fiesta también vio a Jarrín. "Yo no te he faltado el respeto en ningún momento", sentenció la periodista tratando de mantener una conversación. "He venido a saludar. No quiero hablar contigo", zanjó la modelo cogiendo su bolso y haciendo amago de abandonar el plató.