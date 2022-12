La semana pasada, 'Fiesta' destapó la infidelidad de Jorge Pérez a su mujer Alicia con Alba Carrillo durante la fiesta de empresa de la productora Unicorn. Tanto el guardia civil como la exmodelo aseguraron que entre ellos no había pasado nada más allá de un claro y evidente tonteo que fue grabado por los testigos, pero no ha sido así.

A lo largo de la semana, numerosos testimonios han surgido para alimentar este culebrón. Entre ellos, el de la propia Alba Carrillo, que cansada de mentir, decidió destapar lo que pasó entre ella y Jorge una vez abandonaron la discoteca y se refugiaron en casa de Marta López (versión que ella secunda). Ahora, Emma García y los colaboradores de 'Fiesta' se muestran muy decepcionados por haber sido víctimas de las mentiras de los protagonistas de esta historia.

"No es que se nos haya caído la venda, nos la han arrancado", son las primeras palabras de la presentadora al comenzar el programa de este sábado. "Veo otra vez las imágenes y me las vuelvo a creer. Me miraban a los ojos y dando detalles... pero algunos detalles se pueden evitar cuando estás mintiendo. Me parece increíble lo que ha cambiado la versión de un fin de semana a otro. Y encima han pasado de ser amigos íntimos a incluso meter a la justicia de por medio".

Emma García, que quiere "quitar a Alicia del medio" porque considera que "es la víctima de todo esto" se muestra sorprendida por cómo ha cambiado la cosa en tan solo siete días: "Hemos pasado de una mentira... hay que ser muy mal pensada para no creerte esa mentira. Lo vamos a admitir, nos la han metido doblada, hay que aceptarlo. Pero hemos pasado de una mentira a dos supuestas verdades. Ojo, que no coinciden ahora ni siquiera en la versión que están dando".

La presentadora considera que "hay que ser legal y mentir con elegancia" y añade una interesante reflexión al respecto: "Podemos entender las mentiras que dijeron, pero eran innecesarios ciertos detalles". "A mí me engañan una vez por tonta, pero dos no", añade Emma.

Alba Carrillo fue muy clara en su podcast junto a Nagore Robles, "Nos hemos liado", ante todos los que le atacaban directamente a ella. "Si una persona no quiere caer en la tentación dice que no y punto. Es como al droga, mira a mí me ponen aquí droga y no me quiero meter. Pobrecito el hombre, que ha caído en la tentación de esa buscona, zorra, rompe familias".

En 'Fiesta', la tensión ha regresado nuevamente al plató entre una de las protagonistas, Alba Carrillo y el colaborador Aurelio Manzano. “Qué cuarenta segundos más largos”, confiesa Emma García tras regresar de publicidad. El programa se ha ido a publi después de que Aurelio Manzano dijera que Alba Carrillo malmete información a algunos compañeros para que cuente cosas sobre Jorge Pérez, y la acusa, además, de ser ella quien filtrara lo que realmente pasó entre ella y Jorge, algo que ella niega. ‘Fiesta’ emite un corte publicitario y, al volver, las cámaras captan una bronca entre los colaboradores. Alba Carrillo, que ha dado la cara en el programa para admitir y dar explicaciones de por qué mintió la semana pasada, se ha enfrentado a la grave acusación de su compañero. Alba se defiende alegando que ella puede contarle a Alexia Rivas lo que quiera sobre su vida privada, pues la considera su amiga, y que eso no supone traicionar a Jorge. Por eso estalla contra él. “Dilo si tienes cojones”, le grita a Aurelio para que revele su fuente, pues Aurelio asegura que la persona que le dijo todo esto, había hablado directamente con Alba. Emma García se ve en la necesidad de intervenir para calmar a una Alba muy nerviosa por los continuos ataques de su compañero: “Tiene parte de razón”, opina la presentadora.