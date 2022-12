El contrato de Paz Padilla con Telecinco está en marcha. Después de muchas idas y venidas, la cadena se vio obligada a readmitir a la presentadora y, aunque no se le ha asignado un nuevo programa, continúa siendo uno de los rostros de la cadena. Pero o poco o nada se ha dejado ver por el grupo Mediaset. De hecho no ha dejado de hacerlo en las cadenas de la competencia.

Paz Padilla está de promoción con su nueva película "A todo tren 2" y ha acudido al programa de la Sexta 'Más vale tarde'. La presentadora acudió con su compañera de reparto Paz Vega. Ambas hablaron de la película pero la anécdota más inesperada llegó de la mano de la humorista y su paso por 'Sálvame'.

"Tú este horario te lo conoces muy bien, pero haciendo otros contenidos", le comentó el presentador haciendo alusión a su etapa al frente de programa de Telecinco. Haciendo otros contenidos, pero ellos sí merendaban en directo, nosotros no", apostilló Cristina Pardo. Una mención que Paz Padilla aprovechó para desvelar un surrealista episodio de sus meriendas en 'Sálvame'.

"Yo dejé un día de merendar porque me dijo una: 'Mira, Paz Padilla, me ha dicho una amiga mía que va a llevar al programa una tarta de hierba y que se va a hartar de reír con todos ustedes'. Y ya no tomé tarta, por si acaso", expresó entre risas.

"¿Se ha sorprendido alguien al verte aquí?" quiso saber Iñaki López. La cómica le respondía que no lo sabía, pero que ella estaba encantada de estar ahí: "Creo que los artistas tenemos que tener todas las puertas abiertas".