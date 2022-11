Antena 3 volvió a liderar el prime time del miércoles gracias a una nueva entrega de 'Joaquín, el novato'. El principal protagonista del programa de este miércoles fue Antonio Resines, que se encargó de iniciar a Joaquín Sánchez en el mundo de la interpretación. Pero además, Paz Padilla acudió como invitada y reveló una sorprendente anécdota que dejó sin palabras a sus compañeros.

La humorista, que reapareció en el canal de Atresmedia antes de su regreso a Mediaset, comenzó diciendo que en una ocasión acabó siendo detenida "por etarra". "¿Qué dices?", preguntó entre risas un atónito Resines.

"Iba en el tren camino de los carnavales con mi mánager y dos amigos. Pararon antes de llegar a Sevilla y vimos militares armados ante los dientes", relató la humorista, que en ese momento pensó "que iba alguien" en el tren. "¡Aquí va a haber tiros!", comentó en tono de humor sobre lo que se le pasó por la cabeza en aquel momento.

No obstante, dejó de "cachondearse" cuando los militares se acercaron a su asiento: "Ahí ya dije... Esto va en serio". "Nos pidieron que nos levantáramos, nos llevaron al vagón y nos pidieron la documentación", afirmó la presentadora.

Fue ahí cuando se dieron cuenta de que no había peligro. "¡Que es Paz Padilla! ¡Llevamos todo el día cagados, nos habían dicho que venían cuatro etarras y era Paz Padilla!", exclamó uno de ellos. "Luego nos fuimos a emborracharnos. Cuando llegamos a Cádiz me acosté, ni me disfracé ni nada", aseguró la cómica.