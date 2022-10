David Broncano lleva una semana aprovechando sus raíces rianxeiras para mandar guiños a Galicia. O eso ha pensado él. El presentador de 'La Resistencia', programa de humor que se emite en Movistar, ha intentado hablar en gallego durante sus entrevistas con Luis Tosar del miércoles y con Eduard Fernández y Loreto Mauleón el jueves. Y el resultado no gustará a los académicos de la RAG. Por lo menos, tanto el público como sus invitados se divirtieron con su "gallego".

Todo comenzó el miércoles con la presencia de Luis Tosar en el teatro desde donde se graba La Resistencia. El actor lucense acudió a promocionar su nueva película que protagoniza junto a Penélope Cruz, 'En los márgenes'; y salió el tema de las Medallas de Galicia. David Broncano preguntó al intérprete si la Xunta le había condecorado con este honor por su trayectoria —algo que todavía no ha pasado— y la conversación derivó en Tosar recordando al presentador que él también nació en su misma tierra.

"¿Crees que la gente en Galicia sabe que yo soy gallego?, le preguntó Broncano al actor. "Yo podría ser 'o galego do ano'", continuó el humorista. En ese momento Tosar se interesó por su relación con Santiago de Compostela, a lo que le respondió: "Eu sono nascut en Santiago". Una frase que pretendía ser en gallego pero que contenía palabras en italiano y en catalán. El actor no pudo contener una risa irónica. "Hostia chaval, eu sono nascut en Santiago", repitió Tosar, a lo que Broncano matizó "no hospital xeral".

Broncano, ______* del año.



* introduzca aquí el gentilicio de su Comunidad Autónoma favorita. pic.twitter.com/ONW7bo3321 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 5 de octubre de 2022

Visto el éxito de su 'gallego', el humorista volvió a la carga al día siguiente. Aprovechando la visita de los actores Eduard Fernández y Loreto Mauleón, que presentaban "Los renglones torcidos de Dios", propuso hacer parte de la entrevista en los otros tres idiomas oficiales del estado. Él hablaría en gallego y sus invitados en catalán y euskera. Así que se lanzó y volvió a mezclar palabras: "Cal son as súas preferidas peças do ajedres?". Esta vez combinó gallego, portugués y castellano y también consiguió sacar una sonrisa a sus invitados.

♟️ Me temo que la pregunta de «¿Cuál es tu pieza de ajedrez favorita?» no va a ser la última vez que la escuchemos. pic.twitter.com/iZXRTYr6Q4 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 6 de octubre de 2022

Ya han sido varias veces las que David Broncano ha explicado que nació en Galicia, concretamente en Santiago. Vivió de pequeño en Rianxo hasta que sus padres, ambos madrileños, se mudaron a Jaén, donde creció y vivió hasta que se trasladó a Madrid para trabajar como cómico.