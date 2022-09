Tamara Falcó ha vuelto a 'El Hormiguero'. La expectación por su presencia era máxima. Aunque ya había hecho sus primeras declaraciones a los medios después de entrar en directo en 'Sálvame' y acudir a un evento, su participación en el programa se esperaba con ganas.

En la mesa de los colaboradores Tamara Falcó ha contado a Pablo Motos y sus compañeros de tertulia cómo se produjo todo revelando detalles desconocidos hasta el momento. La marquesa de Griñón confesó que fue el propio jueves por la noche cuando empezó a saber de la existencia de unos vídeos de Iñigo.

El viernes, por consejo de su madre, ambos acudieron juntos a una boda y las declaraciones del empresario desencadenaron un gran revuelo. "Fue mi madre la que nos dijo que habláramos y él le dijo "no te preocupes Isabel, sin problema." Y sin problema salió y lo defendió perfectamente ante los medios" apuntó.

Isabel Preysler estaba muy preocupada por el escándalo y tratando de calmarla, Tamara descubrió otra verdad. "Al volver llamé a mi madre y le dije ya lo hemos desmentido. Y ella me dijo que había más vídeos". Fue en ese momento cuando se produjo el guiño a 'La isla de las tentaciones'.

"Tenemos más vídeos para ti", ironizaba una de las hormigas. "Tenemos más vídeos para ti..."repetía ella tratando de tomarse con humor la situación.

Tamara asegura que se refugió en Dios y que nunca se sintió sola "porque estaba arropada por gente que me quería". También ha apuntado que lo que más le dolió fueron las mentiras de Íñigo: "La relación tenía que ser basada en la confianza. Puedes ir al infierno y no hacer nada. Pero cuando rompes la confianza, es como un espejo al que le has dado martillazos".

Por último, la hija de la Preysler ha comentado que está haciendo terapia y que aún se encontraba en estado de shock: "Cuando pasen los 8 días, entran la pena y la rabia", sentenció.