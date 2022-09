Después de varios días recluida y alejada de los focos, Tamara Falcó ha decidido retomar su agenda y acudir a evento en el que participaba como embajadora. Su presencia y las declaraciones que pudiera dar eran lo más buscado por los medios de comunicación.

La prensa se agolpaba a los pies de photocall a la espera de su llegada mientras Tamara decidía intervenir en 'Sálvame' dejando boquiabiertos a los espectadores y al propio programa. La marquesa de Griñón escogió el programa de Jorge Javier para romper su silencio.

El presentador se puso en contacto con la representante de la influencer y la sorpresa llegó cuando Tamara decidió ponerse al teléfono. "Tamara no somos dignos de entrar en tu coche, pero una palabra tuya bastará para acercarnos", le decía Jorge Javier al escucharla.

"Lo que me extraña es que salieras con un tío como Iñigo", se atrevía a soltarle el presentador. "La verdad es que ahora a mi también", respondía ella. "Dime que la próxima vez me vas a consultar con tus novios", le pedía Jorge.

"Yo soy muy creyente y creo que todo pasa por algo. He rezado muchísimo. Y quiero pediros perdón porque durante mucho tiempo no os he creído y os agradezco muchísimo la labor de investigación porque si no no me habría enterado nunca" aseguró Tamara Falcó dejando sin palabras a Jorge Javier.

"Tengo la sensación de que estoy en estado de shock, pero en cuanto vi un segundo vídeo al volver de la boda y vi al señor del pañuelo azul ahí cambió todo", respondía Tamara Falcó. "Imagínate para mi lo que es el matrimonio que es la promesa de amor eterno, así que estoy contenta de que haya salido ahora", sentenciaba ella.

Antes de que Tamara le colgara, Jorge Javier le comentaba que él había sido muy crítico con ella pero que estaba seguro de que Iñigo la quiere. "No tengo ninguna duda de que él está enamorado de ti". "Bueno, es que yo entiendo el amor de una forma distinta. Yo quiero a alguien que tenga los mismos valores que yo y que me trate con respeto. Creo que la confianza es base en una pareja. Y yo he confiado hasta que la evidencia era aplastante. No me arrepiento, haría todo igual", aseguraba ella.

"Si yo hubiera sabido ni un poquito de todo esto pues no habríamos llegado a este punto. Pero estoy contenta, confío en Dios y si esto ha pasado es por algo. Esto solamente puede ir para bien", sentenciaba.